Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 499

За последние 24 часа от коронавируса скончались семь человек, из ковид-клиник страны выписаны 437 пациентов, а с начала пандемии вылечились 273 604

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 499. Скончались семь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 282 260 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 437 человек, с начала пандемии вылечились 273 604 пациента. Скончались 3 785.

За сутки сделано 28 712 тестов, в том числе 17 922 на антиген и 10 790 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,74%, за последние 14 дней – 1,75%, за последние семь дней – 1,64%.

В карантине в данное время находятся 212 человек, в стационарах – 1 685, в ковид-гостиницах – 265.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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