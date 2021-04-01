Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 499

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 499. Скончались семь человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 282 260 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 437 человек, с начала пандемии вылечились 273 604 пациента. Скончались 3 785.
За сутки сделано 28 712 тестов, в том числе 17 922 на антиген и 10 790 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 1,74%, за последние 14 дней – 1,75%, за последние семь дней – 1,64%.
В карантине в данное время находятся 212 человек, в стационарах – 1 685, в ковид-гостиницах – 265.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.