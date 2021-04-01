Какие COVID-ограничения продолжают действовать в Грузии

Внимание, ограничения в связи с пандемией коронавируса в Грузии до сих пор действуют – рассказываем, какие именно

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Основным ограничением, которое сохраняется в Грузии и является причиной многочисленных акций протеста, является запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов. Штраф за нарушение т. н. "комендантского часа" составляет 2 тысячи лари (600 долларов).

Как отмечают эпидемиологи, эта мера является одним из наиболее эффективных рычагов снижения мобильности населения.

Также в силе остается масочный режим, соблюдение которого обязательно на улице и в общественном транспорте. Штраф за отсутствие маски – 20 лари (около 6 долларов).

Кроме того, объектам питания пока запрещено принимать посетителей в выходные дни. По субботам и воскресеньям они могут работать только навынос.

Закрытыми также остаются и сухопутные границы Грузии.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Всего с момента начала пандемии в Грузии зарегистрировано 282 260 случаев инфицирования, выздоровели 273 604 пациента, скончались 3 785 человек, из них 7 за минувшие сутки.

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