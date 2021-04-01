COVID-статистика Грузии – последние данные по инфицированным

По числу инфицированных по-прежнему лидирует Тбилиси, по регионам – Имерети и Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 28 712 тестов на коронавирус, из них 17 922 на антиген, 10 790 ПЦР, выявлено 499 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в стране зафиксировано 282 260 случаев коронавируса.

За последние сутки в Грузии выздоровели 437 человек. С начала пандемии в стране побороть инфекцию сумели 273 604 человека.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались семь человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 3 785 пациентов.

Из 499 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 264, Аджарии – 33, Имерети – 65, Квемо Картли – 12, Шида Картли – 23, Гурии – 20, Самегрело - Земо Сванети – 45, Кахети – 13, Мцхета-Мтианети – 19, Самцхе-Джавахети – один, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – четыре.

На данный момент в стране 4 845 активных случаев, из них 1 685 пациентов лечатся в стационарах. Состояние 325 пациентов тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 67 человек. 265 человек находятся в ковид-гостиницах, 2 895 – лечатся дома, в карантинных пространствах – 212 человек, в самоизоляции – 8 293.

Показатель положительности по данным на 31 марта составляет за сутки 1,74%, за последние две недели – 1,75%, семь дней – 1,64%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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