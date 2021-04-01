В Грузии завершилась регистрация на Единые национальные экзамены

Студентами в этом году попытаются стать 38,3 тысячи абитуриентов, а 3,7 тысячи студентов постараются получить гранты

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. В Грузии завершился процесс регистрации к Единым национальным экзаменам 2021 года – зарегистрировано более 38,3 тысячи абитуриентов, сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок.

На вступительные экзамены в вузы Грузии зарегистрировались до 20 тысяч абитуриентов>>

Также, завершился процесс регистрации на грантовый конкурс студентов, общий магистерский экзамен, на экзамен предметного учителя, на экзамен старшего учителя, на подтверждение профкомпетенции. Процесс регистрации начался 1 марта и завершился 31 марта.

Принять участие в грантовом конкурсе студентов выразили желание более 3,7 тысячи человек. На общий магистерский экзамен зарегистрировались 12,8 тысячи человек.

Более 28,7 тысячи человек выразили желание сдать экзамен по предмету и подтвердить профкомпетенцию.

После завершения первого этапа регистрации абитуриенты больше не могут поменять экзаменационный город, однако поменять предмет или добавить его, также поменять язык, на котором будут сдавать экзамен, смогут до 18:00 15 апреля.

Национальный центр экзаменов и оценок продолжает информационную кампанию. Каждую неделю проводятся онлайн дни открытых дверей, онлайн-встречи с абитуриентами во всех регионах.

Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.