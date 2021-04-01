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Единые национальные экзамены

В Грузии завершилась регистрация на Единые национальные экзамены

photo: courtesy of NAEC Georgia
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (557)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210401/251345820/V-Gruzii-zavershilas-registratsiya-na-Edinye-natsionalnye-ekzameny.html

Студентами в этом году попытаются стать 38,3 тысячи абитуриентов, а 3,7 тысячи студентов постараются получить гранты

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. В Грузии завершился процесс регистрации к Единым национальным экзаменам 2021 года – зарегистрировано более 38,3 тысячи абитуриентов, сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок.

На вступительные экзамены в вузы Грузии зарегистрировались до 20 тысяч абитуриентов>>

Также, завершился процесс регистрации на грантовый конкурс студентов, общий магистерский экзамен, на экзамен предметного учителя, на экзамен старшего учителя, на подтверждение профкомпетенции. Процесс регистрации начался 1 марта и завершился 31 марта.

Принять участие в грантовом конкурсе студентов выразили желание более 3,7 тысячи человек. На общий магистерский экзамен зарегистрировались 12,8 тысячи человек.

Более 28,7 тысячи человек выразили желание сдать экзамен по предмету и подтвердить профкомпетенцию.

Национальный центр экзаменов - архивное фото
© Sputnik / Natia Kvartskhava
Регистрация на Единые национальные экзамены стартует 1 марта

После завершения первого этапа регистрации абитуриенты больше не могут поменять экзаменационный город, однако поменять предмет или добавить его, также поменять язык, на котором будут сдавать экзамен, смогут до 18:00 15 апреля.

Национальный центр экзаменов и оценок продолжает информационную кампанию. Каждую неделю проводятся онлайн дни открытых дверей, онлайн-встречи с абитуриентами во всех регионах.

Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

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Темы:
Образование в Грузии (557)
Теги:
Единые национальные экзамены, образование, Грузия

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