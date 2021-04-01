Какие права человека нарушались в Грузии в 2020 году - отчет Народного защитника

В ежегодном отчете омбудсмен затронула и права медицинских работников, которым в условиях пандемии приходится работать в неимоверно тяжелых условиях

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария опубликовала свой ежегодный отчет о положении в области прав и свобод человека в Грузии в 2020 году.

Документ уже представлен в парламент.

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В 486-страничном документе рассматриваются те проблемные вопросы, с которыми сталкивались граждане в 2020 году. В отчете проанализированы вызовы, стоящие перед пенитенциарной системой, вопросы превышения полномочий, соблюдение основных прав и свобод граждан, в том числе права на справедливый суд, свободу собраний и манифестаций и другие права.

Один из разделов отчета посвящен проблеме нарушения права на неприкосновенность частной жизни. В качестве примеров приведены случаи (предположительно) незаконного прослушивания телефонных разговоров депутата парламента от оппозиции Саломе Самадашвили, а также (предположительное) прослушивание телефонных разговоров журналиста TV Pirveli и члена оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"Несмотря на рекомендации Народного защитника, факты прослушивания конфиденциальных разговоров и разглашения записей не расследуются эффективно, что в конечном итоге должно было привести к установлению и привлечению к уголовной ответственности виновных", - говорится в документе.

Особое внимание в отчете уделено реализации права на здоровье в период пандемии коронавируса.

"В 2020 году, как и во многих других странах, система здравоохранения Грузии столкнулась с серьезной проблемой. В частности, в октябре-ноябре 2020 года особой проблемой были неэффективность механизмов защиты пациентов, задержка госпитализации и лечения, что в некоторых случаях заканчивалось смертельным исходом. К сожалению, расследования этих случаев и информирования общественности о принятых мерах и соответствующих результатах пока не произошло", - отмечается в докладе.

Народный защитник в своем годовом отчете обращает внимание на "наихудшее правовое положение медперсонала".

"Правовое положение медперсонала было наихудшим. Согласно опросу, проведенному в 2019 году, вспомогательный медицинский персонал работал более 40 часов, а зарплата 84,6% из них составляла менее 500 лари, а 100% не получали сверхурочную оплату ни в обычные, ни в нерабочие дни. Несмотря на ряд принятых мер, население по-прежнему имеет ограниченный доступ к дешевым лекарствам, а по данным Национальной статистической службы Грузии, цены на медицинские услуги выросли на 9,7%", - говорится в отчете омбудсмена.

Народный защитник выражает тревогу и по поводу участившихся фактов семейного насилия и убийств женщин по гендерному признаку (фемицид).

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