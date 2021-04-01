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Вакцинация препаратом Pfizer

В Грузии возобновилась регистрация на вакцинацию препаратом Pfizer

© REUTERS / CARLOS OSORIO
Общество
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Центр по по контролю заболеваний и общественного здоровья изыскал дополнительно три тысячи доз вакцины Pfizer, которые можно зарезервировать с сегодняшнего дня

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. В Грузии возобновилась регистрация на вакцинацию препаратом Pfizer, об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья на своей странице в Facebook.

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После того, как до 14 апреля были заполнены все места на вакцинацию этим препаратом, появилась возможность объявить дополнительную регистрацию на еще три тысячи доз. С 18 часов 1 апреля  медики и лица старше 65 лет смогут зарезервировать визиты на 15 апреля.

Вакцинацию желающие смогут сделать в шести медучреждениях: в Тбилиси в реферальном госпитале Бокерия, в Кавказском медицинском центре, Тбилисской республиканской больнице и "Амтел госпиталь". В Батуми – пациентов на вакцинацию принимает республиканская больница, в Кутаиси – Национальный центр интервенционной медицины Западной Грузии имени Цхакая.

Екатерина Тикарадзе
© Sputnik / Alex Shlamov
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Зарегистрироваться на вакцинацию можно на портале https://booking.moh.gov.ge. Инструкция регистрации доступна по следующей ссылке: https://fb.watch/4c2mI8hKtj/.

Получить информацию о вакцинации против можно по горячей линии 1522 каждый день, включая выходные, с 09:00 до 23:00.

По последней информации, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 8 536 человек. За последние сутки - 1055 человек.

Из 8 536 вакцинированных 6780 привиты препаратом AstraZeneca, а 1756 – Pfizer.

В Грузии вакцинация препаратом AstraZeneca началась 15 марта, а Pfizer-ом - 30 марта.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (67)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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