О чем предупредили грузинские эпидемиологи беременных женщин?

Производители вакцин не проводили исследования среди беременных, соответственно, нет и рекомендации об их вакцинации, отмечают эксперты

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. На данный момент нет особых рекомендаций прививаться от коронавируса беременным, однако в том случае, если прививка все же сделана в период, когда женщина еще не знала о наступившей беременности, это не является поводом для аборта, об этом заявила глава департамента заразных заболеваний Хатуна Захашвили.

По ее словам, производители вакцин не проводили исследования среди беременных, соответственно, нет и рекомендации об их вакцинации.

"Исследования проведены на животных, которые показывают, что каких-то тератогенных (нарушение эмбрионального развития под воздействием тератогенных факторов – ред.) эффектов ни одна вакцина не выявила и она не представляет опасности среди популяции животных. Однако среди людей таких исследований не проводили", - сказала во время прямого онлайн-включения Захашвили.

Захашвили также сообщила, что из 8 536 вакцинированных граждан побочные эффекты выявили у 27. Из них в четырех случаях понадобилась интенсивная терапия, в трех - госпитализация, а еще двух перевели в реанимацию.

По словам эпидемиологов, в течение 1-2 дней после вакцинации могут быть определенные побочные эффекты – это температура, боль суставов, мышц, утомляемость, покраснение в области инъекции и так далее.

В Грузии вакцинация препаратом AstraZeneca началась 15 марта, а Pfizer-ом - 30 марта. На вакцинацию помимо медперсонала могут зарегистрироваться и лица старше 65 лет. Люди старше 55 лет, а также граждане, находящиеся на диализе, или пациенты с пересаженными органами смогут присоединиться к процессу вакцинации с 5 апреля.

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