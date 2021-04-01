Будут ли в Грузии введены ограничения перед Пасхой?

Как страна будет отмечать светлый праздник Пасхи, эпидемиологи пока сказать не могут, но надеются, что вводить дополнительные ограничения не придется

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Дополнительные ограничения в канун Пасхи введены не будут, если удастся сохранить эпидситуацию в стране на нынешнем уровне, - так ответил на вопрос Sputnik Грузия во время онлайн-включения глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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По его словам, у эпидемиологов перед Пасхой к населению только одна рекомендация – пройти апрель максимально сдержанно и соблюдать все правила.

"Чтобы встретить самый большой для нас праздник Пасха спокойно, нужно максимально сдержанно пройти апрель и максимально следовать рекомендациям. Если у нас будет приблизительно такая же эпидситуация, как сейчас (это не очень хорошо по 400, 500, 600 случаев в день, но управлять этим можно), если удастся удержаться в этих рамках, тогда не понадобятся серьезные ограничения перед Пасхой", - заявил Гамкрелидзе.

Православная церковь в этом году отмечает Пасху 2 мая.

В прошлом году, несмотря на категоричное предупреждение эпидемиологов о большом риске проводить массовую Пасхальную литургию в условиях пандемии, а также введенные правительством запреты и ограничения, Грузинская православная церковь не отказалась от богослужения в ночь на 19 апреля. Однако вспышку эпидемии тогда удалось избежать, благодаря мерам безопасности, которые соблюдались в храмах, и немногочисленности паствы.

С целью предотвращения распространения коронавируса, по решению властей, на Пасхальные праздники по всей стране были закрыты кладбища.

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