В Грузии зафиксировано три случая реинфицирования коронавирусом

Реинфекцией называются те случаи, когда человек последовательно дважды заболевает COVID-19, при этом в первый раз полностью выздоравливает и затем заболевает вновь

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Три случая повторного инфицирования коронавирусом зафиксировали на сегодняшний день в Грузии, заявила глава департамента заразных заболеваний Хатуна Захашвили.

По ее словам, в стране на исследование возможного реинфицирования зарегистрировано около 140 случаев. В 16 случаях исследование завершено, и в трех из них зафиксирована реинфекция.

Захашвили пояснила, что реинфекцией называются те случаи, когда человек последовательно дважды заболевает COVID-19, при этом в первый раз полностью выздоравливает и затем заболевает вновь.

"Как видно, предположение о том, что случаев реинфицирования будет мало или вообще не будет, оказалось ложным. Факт, что этим вирусом человек может переболеть несколько раз", - сказала во время онлайн-включения Захашвили.

Грузинские эпидемиологи также сообщили, что к этому времени помимо COVID-19 в стране циркулируют и другие коронавирусы, которые вызывают простуду, но протекают легко.

Кроме того, по информации Центра по контролю заболеваний, в Грузии число инфицированных т. н. "британским штаммом" коронавируса выросло до 72. Что касается "южноафриканского" или "бразильского штаммов", то они в стране пока не зафиксированы.

Эпидемиологи также поясняют, что в том случае, если у человека есть острые аллергические реакции на медикаменты, в том числе анафилаксия, он все равно должен сделать вакцину от коронавируса. Вакцинация рекомендована и для тех граждан, у которых есть астма.

Что касается снятия ограничения на передвижение с 21:00 до 05:00, то на данный момент этот вопрос не рассматривается, отмечают эпидемиологи.

"В стране нестабильная эпидситуация, и у нас тенденция ухудшения. "Комендантский час" является одним из оружий снижения мобильности, поэтому на этом этапе данный вопрос не рассматривается", - заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

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