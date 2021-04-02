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Верховный суд Грузии

Парламент утвердил новые правила избрания судей Верховного суда

© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV
Общество
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Темы:
Парламент Грузии (288)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210402/251351778/Parlament-utverdil-novye-pravila-izbraniya-sudey-Verkhovnogo-suda.html

Отбор проходит в четыре этапа, после чего Высший совет юстиции представляет кандидатов парламенту, который голосует за каждую кандидатуру в отдельности

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третий раз за последние два года после судебного скандала изменил правила отбора судей Верховного суда утвердив новые изменения в трех чтениях.

Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу и расколу в правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Парламентское большинство разработало новые правила отбора судей, которые продолжают совершенствоваться.

Верховный суд Грузии
photo : Supreme Court of Georgia / FB
Высший совет юстиции готов к новому отбору судей Верховного суда Грузии

На этот раз парламенту пришлось учесть большую часть рекомендаций Венецианской комиссии и сделать процесс отбора судей максимально прозрачным.

Согласно проекту, принятому парламентом, информация о том, какой член Высшего совета юстиции оценивал какого кандидата на основе компетентности и критериев добросовестности, будет публиковаться, и если член совета скроет свою оценку, она не будет засчитана, а результаты голосования по кандидату будут аннулированы.

Также меняется правило составления списка кандидатов для последнего этапа отбора кандидатов Высшим советом юстиции. В частности, этот список составляется Высшим советом юстиции не в результате голосования, а на основании баллов, набранных кандидатами на основе критериев компетентности и добросовестности.

Флаги Грузии и Евросоюза на площади Европы в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Упущенная возможность" - ЕС о новых правилах отбора судей Верховного суда Грузии

В парламент будут переданы списки только тех кандидатов, которые получат наилучшие результаты при оценке компетентности и критериев добросовестности.

Законопроект также предусматривает обязательство обосновывать любую позицию, выраженную членом Высшего совета юстиции во время голосования, независимо от того, поддерживает он кандидата или нет. Информация о том, какой член совета поддержал или не поддержал какого кандидата в голосовании, а также обоснование позиций, отмеченных в ходе голосования, будет общедоступной.

Проект также предусматривает, что публичные слушания кандидатов в Высшем совете юстиции должны проводиться в соответствии с принципом равного отношения ко всем кандидатам.

Правила отбора судей

Отбор проходит в четыре этапа, после чего Высший совет юстиции представляет кандидатов парламенту, который голосует за каждую кандидатуру в отдельности.

Судебный молоток
© photo: Sputnik / Andrey Starostin
У Верховного суда Грузии появился председатель

На первом этапе совет голосованием, руководствуясь критериями независимости и компетентности, отбирает кандидатов в три раза превосходящих вакантные места из числа подавших заявки.

Далее Высший совет юстиции проводит публичные собеседования с каждым из кандидатов и проверяет информацию о них.

На следующем этапе совет по итогам собеседования сокращает количество кандидатов до существующих вакантных мест в Верховном суде.

Последний этап – идет голосование отобранных кандидатов для представления парламенту на утверждение.

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Темы:
Парламент Грузии (288)
Теги:
Верховный суд Грузии, Судебная реформа, Парламент Грузии, Грузия

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