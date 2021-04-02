В Гурии ухудшилась эпидситуация – в нескольких селах закрылись школы и детские сады

Школы и детские закрылись в селах Озургетского и Ланчхутского муниципалитетов, в них же будет проведено массовое тестирование населения

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. В нескольких селах муниципалитетов Озургети и Ланчхути на две недели приостановлен учебный процесс, сообщает пресс-служба губернатора Гурии.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации учебный процесс на две недели приостановлен в школе и детском саду села Шрома Озургетского района. Здесь также будет проведено массовое тестирование населения.

Со 2 апреля учебный процесс также приостановлен нескольких села Ланчхутского муниципалитета. Закрываются школы и детские сады в Нигоити, Чочхати, Нигвзиани и Цкалцминда. Здесь также будет проведено массовое тестирование населения.

Ранее глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что в Грузии могут появится "красные зоны" и ими могут стать Тбилиси, Имерети и Гурия.

С начала пандемии в стране зафиксировали более 282 тысяч инфицирования коронавирусом, выздоровели более 273 тысяч человек, скончались 3 785 пациентов.

В Гурии за предыдущие сутки было выявлено 20 новых случаев коронавируса.

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