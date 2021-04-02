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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 529

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (8)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210402/251352761/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-529-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 13 человек, из ковид-клиник страны выписаны 326 пациентов, а с начала пандемии вылечились 273 930

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 529. Скончались 13 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 282 789 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 326 человек, с начала пандемии вылечились 273 930 пациентов. Скончались 3 798.

За сутки сделано 24 646 тестов, в том числе 14 659 на антиген и 9 987 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,15%, за последние 14 дней – 1,8%, за последние семь дней – 1,73%.

В карантине в данное время находятся 231 человек, в стационарах – 1 756, в ковид-гостиницах – 232.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (8)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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