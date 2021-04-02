COVID-статистика Грузии: меньше вылеченных, больше инфицированных

На сегодняшний день в клиниках страны 338 пациентов считаются тяжелыми, из них 67 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 24 646 тестов на коронавирус, 14 659 – на антиген, 9 987 ПЦР-тестов и выявлено 529 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 282 789 случаев COVID-19.

За минувшие сутки от коронавируса излечились 326 человек, с начала пандемии – 273 930 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 13 пациентов, с начала пандемии жертвами инфекции стали 3 798 человек.

Из 529 случаев в Тбилиси зафиксировано 281, Аджарии – 45, Имерети – 34, Квемо Картли – 21, Шида Картли – 30, Гурия – 23, Самегрело - Земо Сванети – 78, Кахети – два, Мцхета-Мтианети – пять, Самцхе-Джавахети – три, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – семь.

На данный момент в Грузии 5 035 активных случаев коронавируса. 1 756 пациентов нуждаются в стационарном лечении. 338 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 67 подключены к аппарату искусственного дыхания.

232 человека находятся в ковид-гостиницах. 3 047 инфицированных пациентов лечатся дома. В карантинных пространствах остается 231 человек, а в самоизоляции – 8 710.

Показатель положительности по данным на 1 апреля составляет 2,15% в сутки, за 14 дней – 1,80%, за семь дней – 1,73%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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