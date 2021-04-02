Гарибашвили: Наш долг заботиться о них

В Грузии как и во всем мире 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Правительство, общество, частный сектор – все должны поддерживать лиц с аутизмом и их семьи, написал на собственной странице в Facebook премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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Так глава правительства откликнулся на Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, который мировое сообщество отмечает 2 апреля.

По его словам, повышение информированности об аутизме является частью создания свободного и равноправного общества.

"Главным условием силы такого общества является забота о развитии и благополучии каждого гражданина, обеспечение их полноценного участие в общественной жизни. Поэтому все должны встать рядом с лицами с расстройством аутистского спектра – правительство, общество, частный сектор. Совместными усилиями мы сможем защитить их прав, помочь в самореализации и создать условия для развития", – пишет премьер-министр Грузии.

2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом.

Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое проявляется в раннем детстве. Термин "расстройства аутистического спектра" (РАС) охватывает ряд определенных характеристик. При условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения, люди, страдающие этим неврологическим отклонением, могут пользоваться равными возможностями, полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.

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