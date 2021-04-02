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Девочка бросает письмо в почтовый ящик. Архивное фото

Письма о пандемии: в Грузии проходит необычный конкурс

photo: courtesy of Georgia post
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210402/251354204/Pisma-o-pandemii-v-Gruzii-prokhodit-neobychnyy-konkurs.html

Цель конкурса – сохранить традиции письма среди молодого поколения и поддержать письменное общение в условиях современных технологий

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузия в восьмой раз примет участие в Международном конкурсе написания писем Всемирного почтового союза, об этом говорится в сообщении Почты Грузии в Facebook.

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© AP Photo / David Parry
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Конкурс, основанный в 1971 году на Токийском конгрессе Всемирного почтового союза, в этом году отмечает свое 50-летие.

Ежегодно миллионы подростков принимают участие в конкурсе по всему миру, поскольку конкурс проходит в 192 странах-членах Всемирного почтового союза. Победители из этих стран продолжают соревноваться на международном уровне. А жюри Всемирного почтового союза определяет страну-победителя.

Целью конкурса является сохранение и поощрение традиции письма среди молодого поколения, а также поддержание письменного общения в условиях современных технологий.

Тема конкурса 2021 года – "Напишите письмо члену семьи о своем опыте пандемии COVID-19".

В конкурсе могут принять участие подростки до 15 лет. Письмо может быть на грузинском, английском, французском, португальском, русском, испанском, арабском языках. Крайний срок подачи работ 16 апреля 2021 года. Подробную информацию об условиях конкурса можно найти здесь.

В мае тройку лучших конкурсантов в Грузии определит жюри. Все участники будут награждены, а работа участника, занявшего первое место, будет отправлена ​​во Всемирный почтовый союз и будет включена в программу международного конкурса.

Церемония награждения победителя Международного конкурса Всемирного почтового союза состоится 9 октября 2021 года, в Международный день почты, в штаб-квартире Всемирного почтового союза (Берн, Швейцария).

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