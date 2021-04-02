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Пандемия коронавируса - доставка китайской вакцины Sinovac

Китайская вакцина поступит в Грузию 3 апреля

© REUTERS / ELOISA LOPEZ
Общество
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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (71)
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Sputnik Грузия
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В страну будет доставлено сто тысяч доз вакцины Sinopharm, которую в Европе пока применяет лишь Венгрия

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm будут доставлены в Тбилиси 3 апреля, заявила журналистам замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

Габуния сообщила, что из европейских стран эту вакцину использует Венгрия.

Вакцинация препаратом Pfizer
© REUTERS / CARLOS OSORIO
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"Вакцина признана регулирующим органом Венгрии. Условия ее хранения +2...+8 градусов. Это тот температурный режим, который является обычным рутинным в рамках программы иммунизации. Тоже самое что и для AstraZeneca", – заявила Габуния.

Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.

Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

Грузия уже использует для вакцинации препараты AstraZeneca и Pfizer. По последним данным, в стране вакцинированы 8 909 человек. Из них 1 077 за минувшие сутки.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (71)
Теги:
Китай, Вакцинация, Грузия

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