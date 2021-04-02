Когда граждане Грузии старше 55 лет смогут зарегистрироваться на вакцинацию?

На данный момент в стране вакцинированы 8 909 человек, из них препаратом AstraZeneca – 6 893, а Pfizer – 2 016

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. В Грузии лица старше 55 лет смогут зарегистрироваться на вакцинацию с 18:00 2 апреля, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Привиться от коронавируса они смогут уже с 5 апреля.

По ее словам, на данный момент вакцинированы 8 909 человек, из них препаратом AstraZeneca – 6 893, а Pfizer – 2 016.

Габуния также прокомментировала нынешнюю эпидситуацию и отметила, что на этом этапе широкий локдаун в стране не планируется.

"На этом этапе широкий локдаун не планируется. Более того, делается все для того, чтобы максимально быстро локализовать местный рост случаев, поскольку мы все понимаем, что широкомасштабные ограничения в плане социальных и бизнес-активностей страна перенесет очень тяжело. Поэтому очень важно быстрое точечное реагирование", – сказала Габуния.

По ее словам, в конкретных регионах и районах наблюдается рост случаев коронавируса. И с целью локализации инфекции специалисты интенсивно будут тестировать население.

Грузия 25 марта получила первую партию вакцины Pfizer (около 30 тысяч доз), а 13 марта – первую партию вакцины AstraZeneca (43 200 доз). Следующую дозу этой вакцины (86 400 доз) страна должна получить в апреле. Когда начнется вакцинация граждан китайской вакциной пока неизвестно.

В Минздраве Грузии утверждают, что китайская вакцина может пользоваться популярностью среди населения предположительно из-за того, что создана она по старому и апробированному методу.

В стране сначала вакцинироваться мог только медперсонал, однако список программы вакцинации расширился и к медикам добавились вначале лица старше 65 лица, а после и лица старше 55 лет. С 5 апреля вакцинироваться смогут лица, находящиеся на диализе, а также пациенты с пересаженными органами. Граждане Грузии имеют право сделать выбор между доступными в стране вакцинами.

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