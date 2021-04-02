Минобразования Грузии: второй семестр учебного года нужно завершить в классах

По последним данным, в школах Грузии коронавирус выявлен у 0,1% педагогов и представителей администрации школ и у 0,02% учащихся, но и такую ситуацию в Минобразования считают тревожной

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Замминистра образования и науки Грузии Екатерина Дгебуадзе считает тревожным увеличение числа инфицированных коронавирусом в системе образования и призывает педагогов, учащихся и их родителей к особой осторожности.

Минобразования Грузии обратилось к студентам и вузам страны>>

На брифинге сегодня Дгебуадзе призвала всех тщательно соблюдать все рекомендации, чтобы завершить второй семестр 2020-2021 учебного года в школах.

По ее словам, для предотвращения распространения вируса министерство продолжает делать свой максимум для того, чтобы сохранить в школах здоровую и безопасную среду. Помимо того, что министерство помогает школам нужными ресурсами, первые лица ведомства и представители ресурс-центров продолжают систематический мониторинг школ по принципу случайного отбора. Раз в две недели продолжается тестирование педагогов и других сотрудников школ.

"Факт, что в школах для борьбы с вирусом на высоком уровне соблюдается гигиена, и это подтверждает и статистика, которую с максимальной точностью ведет министерство. Согласно статистике, с возобновления учебы по сей день от недели к неделе разница между процентными показателями инфицирования минимальная. Однако, по данным текущей недели, определенные параметры немного повышены, что вызывает тревогу", - заявила Дгебуадзе.

По данным последней недели, в результате обязательного тестирования и мониторинга в масштабах всей страны коронавирус выявлен у 0,1% педагогов и представителей администрации школ и у 0,02% учеников.

Из 2085 школ на полном дистанционном режиме работы находятся 52 госшколы и 121 отдельный класс. Из 218 частных школ полностью на дистанционном режиме находятся две школы и 17 отдельных классов.

Что касается педагогов, относящихся к группе риска, 91 из них по личной просьбе работают дистанционно.

Школы Грузии возобновили работу в классах 15 февраля. На данный момент родители могут сами выбрать для своего ребенка форму обучения – дистанционную или очную.

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