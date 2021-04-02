Германия увеличила в десять раз число вакансий для граждан Грузии

Регистрироваться на работу могут только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. На временную сезонную работу в Германию смогут поехать не 500 человек, а пять тысяч, говорится на сайте Министерства сельского хозяйства Германии.

Граждане Грузии смогут легально работать в Германии с 1 апреля. Для этого им надо было пройти регистрацию на сайте агентства. На сегодняшний день, регистрацию уже прошли 97 682 человека.

Первые сезонные рабочие из Грузии прибудут в Германию в начале мая 2021 года. Работать граждане Грузии будут в районах Штудгарда, Дюссельдорфа и Бранденбурга.

В данный момент соискатели работы проходят тренинги и получают всю необходимую информацию.

Регистрироваться на работу могут только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда. Также соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для сбора урожая. Кроме того, у регистрирующихся не должно быть никаких нарушений, которые могут им помешать въехать в страну.

Помимо прочих требований, соискатели должны знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникативном уровне. Требование знания языка будет определять работодатель.

Что касается самой работы, то речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать придется пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата составит 9 с половиной евро в час, из которой будут вычитаться налоги и траты на питание и проживание.

Жилье трудоустроенных граждан будет недалеко от рабочего места, а его стоимость не должна превышать 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.

После прохождения регистрации сотрудники государственного агентства способствования трудоустройству Минтруда Грузии свяжутся с соискателями и пригласят в сервис-центр, куда соискатель должен прийти с удостоверением личности и/или загранпаспортом.

Информация о соискателях будет передаваться работодателям в Германии, которые будут принимать окончательное решение. В случае его одобрения работодатель отправит работнику трудовой контракт, который будет оформлен до поездки в Германию.

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