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Квартиры в новостройке

Отбор закончен: 260 семей переселенцев справят новоселье в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (341)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210402/251359875/Otbor-zakonchen-260-semey-pereselentsev-spravyat-novosele-v-Tbilisi.html

На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90,6 тысячи семей

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Агентство вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения средствами существования Минздрава Грузии завершило отбор 260 семей вынужденных переселенцев, которые получат квартиры в Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.

Всего заявки на квартиры в Тбилиси подали 5 тысяч семей, после первого отбора их осталось 1 193.

Вынужденные переселенцы
© Sputnik / Alex Shlamov
План составлен: сколько вынужденных переселенцев в Грузии получат жилье?

"По решению комиссии, жилплощадь получат те семьи, которые на этом этапе больше всего нуждаются в расселении", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 286,8 тысячи человек, это 90,6 тысячи семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.

В этом году жилье в Грузии получат 3 тысячи семей.

Какими будут квартиры

Квартиры будут однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные с изолированными спальнями.

Кроме того, в квартирах будет ламинат на полу, внутренние двери, установлена сантехника в ванной комнате и на кухне, проведено электричество, мокрые точки отделаны керамической плиткой.

Как происходит распределение

Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им баллы от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья.

Строительство нового жилого дома в столице Грузии. Подъемный кран на стройке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Еще 300 семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Тбилиси

После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.

Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцам отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.

Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (341)
Теги:
Жилье для вынужденных переселенцев, Вынужденные переселенцы, Грузия

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