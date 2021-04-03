11:13 03 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0446
  • 100 RUB4.5048
  • USD3.4343
Поиск
Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года

Активисты проведут ночь у парламента Грузии в знак протеста против "комендантского часа"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
Получить короткую ссылку
6210
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/09/249982825.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210403/251360607/Aktivisty-provedut-noch-u-parlamenta-Gruzii-v-znak-protesta-protiv-komendantskogo-chasa.html

Акция протеста начнется с живой музыки и продлится всю ночь, в ходе которой для протестующих будут играть грузинские группы и исполнители электронной музыки

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Гражданские движения объединяются, чтобы в субботу, 3 апреля, провести акцию протеста перед зданием парламента Грузии с требованием отмены "комендантского часа" и штрафов за него.

Тбилиси в тумане - туристы смотрят на город со смотровой площадки у памятника Вахтангу Горгасали
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии могут сдвинуть "комендантский час" - правительство назвало условие

Представители общественных движений "Сирцхвилиа" ("Стыдно"), "Дроа" ("Время пришло"), "Шецвале" ("Измени") и "Демократиули момавлиствис" ("Для демократического будущего") проведут митинг перед зданием парламента в 18:00. Они также призывают политические партии присоединиться к их акции и протестовать вместе.

"За последний год ни одно исследование не подтвердило разумность введения комендантского часа только для борьбы с пандемией. Комендантский час во всем мире – это временная мера, позволяющая выиграть время, подготовиться к борьбе с вирусом, спланировать кампанию вакцинации. Вот уже год у нас ограничено право на передвижение после 21:00. Бесконечный комендантский час ухудшает наше психическое здоровье", – говорится в сообщении организаторов.

Также подчеркивается, что ограничение передвижения пагубно влияет на экономику страны, а общественный транспорт из-за "комендантского часа" искусственно загружен, и люди в нем рискуют заболеть.

Акция протеста начнется с живой музыки, всю ночь для протестующих будут играть грузинские группы и исполнители электронной музыки такие как Killages, Loudspeakers, "Резо да бавшвеби" (Резо и дети), St. Nudes и другие.

Ираклий Гарибашвили (слева)
photo : press-service of the Government of Georgia
Число зараженных COVID-19 в Грузии пошло вверх - премьер распорядился принять срочные меры

Организаторы также призывают участников акции не забывать о масках и соблюдении дистанции.

Так называемый "комендантский час" действует в Грузии с 21:00 до 05:00 и введен в стране с ноября 2020 года после ухудшения эпидемиологической ситуации. Штраф за его нарушение составляет две тысячи лари (600 долларов).

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Акция протеста, Протест, Ограничения, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Девушки наслаждаются теплой погодой в Копенгагене
А где-то солнце и тепло: как наступает весна в разных уголках мира - фото
Григорий Карасин о событиях в Грузии и единстве с Беларусью
Григорий Карасин о событиях в Грузии и единстве с Беларусью
Экологические угрозы - рейтинг
Экологические угрозы - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться