Активисты проведут ночь у парламента Грузии в знак протеста против "комендантского часа"

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Гражданские движения объединяются, чтобы в субботу, 3 апреля, провести акцию протеста перед зданием парламента Грузии с требованием отмены "комендантского часа" и штрафов за него.

Представители общественных движений "Сирцхвилиа" ("Стыдно"), "Дроа" ("Время пришло"), "Шецвале" ("Измени") и "Демократиули момавлиствис" ("Для демократического будущего") проведут митинг перед зданием парламента в 18:00. Они также призывают политические партии присоединиться к их акции и протестовать вместе.

"За последний год ни одно исследование не подтвердило разумность введения комендантского часа только для борьбы с пандемией. Комендантский час во всем мире – это временная мера, позволяющая выиграть время, подготовиться к борьбе с вирусом, спланировать кампанию вакцинации. Вот уже год у нас ограничено право на передвижение после 21:00. Бесконечный комендантский час ухудшает наше психическое здоровье", – говорится в сообщении организаторов.

Также подчеркивается, что ограничение передвижения пагубно влияет на экономику страны, а общественный транспорт из-за "комендантского часа" искусственно загружен, и люди в нем рискуют заболеть.

Акция протеста начнется с живой музыки, всю ночь для протестующих будут играть грузинские группы и исполнители электронной музыки такие как Killages, Loudspeakers, "Резо да бавшвеби" (Резо и дети), St. Nudes и другие.