Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 580

За последние 24 часа от коронавируса скончались шесть человек, из ковид-клиник страны выписаны 215 пациентов

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 580. Скончались шесть человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 283 369 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 215 человек, с начала пандемии вылечились 274 145 пациентов. Скончались 3 804.

За сутки сделано 29 729 тестов, из которых 16 531 на антиген и 13 198 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 1,95%, за последние 14 дней – 1,81%, за последние семь дней – 1,85%.

В карантине в данное время находятся 250 человек, в стационарах – 1 758, в ковид-гостиницах – 231.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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