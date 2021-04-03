COVID-статистика Грузии – последние данные по инфицированным

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Из 580 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 331 случай зафиксирован в Тбилиси, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Что касается регионов Грузии, там ситуация выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|56
|Аджария
|51
|Самегрело - Земо Сванети
|50
|Шида Картли
|26
|Квемо Картли
|22
|Гурия
|17
|Кахети
|10
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|10
|Мцхета-Мтианети
|6
|Самцхе-Джавахети
|1
На данный момент в Грузии 5 394 активных случая коронавируса. 1 758 пациентов нуждаются в стационарном лечении. В тяжелом состоянии находятся 337 пациентов, из них 68 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
В ковид-гостиницах находится 231 человек, 3 405 инфицированных пациентов лечатся дома. В карантинных пространствах остается 250 человек, а в самоизоляции – 8 857.
Показатель положительности по данным на 2 апреля составляет 1,95% в сутки, за 14 дней – 1,81%, за семь дней – 1,85%.
На данный момент в Грузии подтверждено 283 369 случаев коронавируса. Из них выздоровели 274 145 человек, умерли 3 804 пациента.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.