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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика Грузии – последние данные по инфицированным

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210403/251361146/COVID-statistika-Gruzii--poslednie-dannye-po-infitsirovannym.html

В тяжелом состоянии находятся 337 пациентов, из них 68 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Из 580 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 331 случай зафиксирован в Тбилиси, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Что касается регионов Грузии, там ситуация выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Имерети 56
Аджария 51
Самегрело - Земо Сванети 50
Шида Картли 26
Квемо Картли 22
Гурия 17
Кахети 10
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 10
Мцхета-Мтианети 6
Самцхе-Джавахети 1

На данный момент в Грузии 5 394 активных случая коронавируса. 1 758 пациентов нуждаются в стационарном лечении. В тяжелом состоянии находятся 337 пациентов, из них 68 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В ковид-гостиницах находится 231 человек, 3 405 инфицированных пациентов лечатся дома. В карантинных пространствах остается 250 человек, а в самоизоляции – 8 857.

Показатель положительности по данным на 2 апреля составляет 1,95% в сутки, за 14 дней – 1,81%, за семь дней – 1,85%.

На данный момент в Грузии подтверждено 283 369 случаев коронавируса. Из них выздоровели 274 145 человек, умерли 3 804 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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