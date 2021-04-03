Возобновление строительства Намахвани ГЭС началось со столкновений активистов с полицией

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии приняло решение ввести ограничение на передвижение на определенных участках Рионского ущелья в районе строительства Намахвани ГЭС.

Строительство ГЭС началось в 2020 году, но после протеста населения оно несколько раз останавливалось. На данный момент возобновлены только предварительные работы, строительство плотины и водохранилища ГЭС остановлено до проведения дополнительных исследований.

Возобновление строительных работ и приезд на место нового директора компании-подрядчика ENKA Мераба Ломинадзе вызвало протест активистов, которые выступают против любых строительных работ.

"Министерство внутренних дел призывает граждан не выходить за рамки, допущенные законом о свободе выражения, и подчиняться требованиям полиции. В целях безопасности в Рионском ущелье в определенных направлениях вводятся временные ограничения на передвижения", - говорится в сообщении.

Несмотря на призывы, между активистами и полицией произошла стычка, в результате которой было задержано два человека за неподчинение требованиям полиции.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.

Население выступает против строительства ГЭС, так как опасаются затопления района. Между тем, власти не собираются отказываться от строительства.

Каскад "Намахвани ГЭС" соединит две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.