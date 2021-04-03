Центр Тбилиси перекрыт: в столице протестуют против "комендантского часа"

Перед зданием парламента собралось несколько сотен человек, большая часть из них в масках и даже соблюдает социальную дистанцию

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. В эти минуты участники акции против ограничений на передвижение в ночное время перекрыли центральный проспект Тбилиси – проспект Руставели – у здания парламента Грузии, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.

Акция организована молодежной организацией "Стыдно", участники которой активно выступают против действующего с ноября ограничения на передвижение в период с 21:00 до 05:00 и периодически проводят акции неповиновения в разных городах.

До того как собраться у парламента, участники с красочными плакатами "Упраздните комендантский час", "Нет штрафам в две тысячи лари", "Выброси комендантский час", прошли шествием по улицам Тбилиси. Часть участников акции добиралась до проспекта на мотоциклах, мопедах, велосипедах и электросамокатах.

Ожидается, что в 21:00 на проспекте Руставели начнется концерт, в котором примут участие уличные музыканты и диджеи. Концерт продлится до 05:00.

Так называемый "комендантский час" действует в Грузии с 21:00 до 05:00 и введен в стране с ноября 2020 года после ухудшения эпидемиологической ситуации. Штраф за его нарушение составляет две тысячи лари (600 долларов).