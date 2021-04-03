20:53 03 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0446
  • 100 RUB4.5048
  • USD3.4343
Поиск
Шествие против комендантского часа и ковид-ограничений в центре столицы Грузии 3 апреля 2021 года

Центр Тбилиси перекрыт: в столице протестуют против "комендантского часа"

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
Получить короткую ссылку
42010
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/03/251362574.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210403/251362729/Tsentr-Tbilisi-perekryt-v-stolitse-protestuyut-protiv-komendantskogo-chasa.html

Перед зданием парламента собралось несколько сотен человек, большая часть из них в масках и даже соблюдает социальную дистанцию

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. В эти минуты участники акции против ограничений на передвижение в ночное время перекрыли центральный проспект Тбилиси – проспект Руставели – у здания парламента Грузии, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.

Тбилиси в тумане - туристы смотрят на город со смотровой площадки у памятника Вахтангу Горгасали
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии могут сдвинуть "комендантский час" - правительство назвало условие

Акция организована молодежной организацией "Стыдно", участники которой активно выступают против действующего с ноября ограничения на передвижение в период с 21:00 до 05:00 и периодически проводят акции неповиновения в разных городах.

До того как собраться у парламента, участники с красочными плакатами "Упраздните комендантский час", "Нет штрафам в две тысячи лари", "Выброси комендантский час", прошли шествием по улицам Тбилиси. Часть участников акции добиралась до проспекта на мотоциклах, мопедах, велосипедах и электросамокатах.

Ожидается, что в 21:00 на проспекте Руставели начнется концерт, в котором примут участие уличные музыканты и диджеи. Концерт продлится до 05:00.

Так называемый "комендантский час" действует в Грузии с 21:00 до 05:00 и введен в стране с ноября 2020 года после ухудшения эпидемиологической ситуации. Штраф за его нарушение составляет две тысячи лари (600 долларов).

Теги:
Грузия, Акция протеста, Ограничения

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Девушки наслаждаются теплой погодой в Копенгагене
А где-то солнце и тепло: как наступает весна в разных уголках мира - фото
В Грузии идет борьба за власть: эксперт Мамука Арешидзе о том, что происходит - видео
"В Грузии идет борьба за власть": эксперт Мамука Арешидзе о том, что происходит
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться