В четырех селах Грузии ужесточили контроль из-за коронавируса

На въездах в села установлены контрольно-пропускные пункты, население будет проходить температурный скрининг и тестирование на COVID-19

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Из-за увеличения случаев инфицирования коронавируса в четырех селах регионов Гурия и Самегрело - Земо Сванети ужесточен контроль, а на въездах установлены КПП, говорится в заявлении МВД Грузии.

По данным МВД, температурный скрининг и тестирование на коронавирус будут проводиться в селе Шрома Озургесткого района, селах Чконаргора и Чочхати Ланчхутского района и селе Орсантия Зугдидского района.

"В указанных селах запрета на въезд и выезд из села и других строгих карантинных мер не вводится", – подчеркивается в сообщении МВД.

За последние сутки в Гурии и Самегрело было зафиксировано 67 новых случаев инфицирования. Всего же в стране было зафиксировано 580 новых случаев заболевания коронавирусом.

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