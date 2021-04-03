Акция протеста в центре Тбилиси продолжится до утра

Перед зданием парламента остается несколько десятков человек, которые танцуют под уличную музыку и общаются друг с другом

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Несмотря на действие в Грузии ограничения на передвижение в ночное время участники протеста против "комендантского часа" останутся у здания парламента до утра.

В эти минуты у здания парламента проходит концерт, в котором принимают участие уличные музыканты и диджеи. У здания парламента остается несколько десятков человек, они танцуют и общаются друг с другом.

Участники акции называют свой протест демонстрацией против действия ограничений на передвижение в ночное время и требуют снять это ограничение.

До этого они прошли шествием по улицам Тбилиси, держа в руках плакаты "Упраздните комендантский час", "Нет штрафам в две тысячи лари", "Выброси комендантский час".

Так называемый "комендантский час" действует в Грузии с 21:00 до 05:00 и введен в стране с ноября 2020 года после ухудшения эпидемиологической ситуации. Штраф за его нарушение составляет две тысячи лари (600 долларов).

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