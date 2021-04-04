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Вакцинация от коронавируса

Минздрав Грузии рассказал, когда начнется вакцинация китайским препаратом

© photo: Sputnik / Gustavo Valiente
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210404/251362867/Minzdrav-Gruzii-rasskazal-kogda-nachnetsya-vaktsinatsiya-kitayskim-preparatom.html

Как отмечают в ведомстве, вакцину Sinopharm используют десятки стран, а вакцинировано ею более 40 миллионов человек и исследования этой вакцины показывают "очень хорошие результаты"

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Вакцинация китайской вакциной Sinopharm в Грузии может начаться уже во второй половине апреля, сказала замглавы Минздрава Тамар Габуния.

В субботу в страну доставили сто тысяч доз вакцины Sinopharm, вакцинация которой начнется после того, как она получит авторизацию Всемирной организации здравоохранения.

Вакцинация препаратом Pfizer
© AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
В Грузии начинается вакцинация препаратом Pfizer

"Я думаю, вакцина будет доступна со второй половины апреля во всех центрах иммунизации, которые есть сегодня", – сказала Габуния на брифинге.

Вакцину Sinopharm смогут получить граждане старше 55 лет и медицинский персонал.

Вакцинация препаратом компании AstraZeneca в Грузии началась 15 марта 2021 года, а компании Pfizer – 30 марта.

В стране сначала вакцинироваться мог только медперсонал, однако список программы вакцинации расширился и к медикам добавились вначале лица старше 65 лица, а после и лица старше 55 лет. С 5 апреля вакцинироваться смогут лица, находящиеся на диализе, а также пациенты с пересаженными органами. Граждане Грузии имеют право сделать выбор между доступными в стране вакцинами.

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Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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