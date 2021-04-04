Минздрав Грузии рассказал, когда начнется вакцинация китайским препаратом

Как отмечают в ведомстве, вакцину Sinopharm используют десятки стран, а вакцинировано ею более 40 миллионов человек и исследования этой вакцины показывают "очень хорошие результаты"

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Вакцинация китайской вакциной Sinopharm в Грузии может начаться уже во второй половине апреля, сказала замглавы Минздрава Тамар Габуния.

В субботу в страну доставили сто тысяч доз вакцины Sinopharm, вакцинация которой начнется после того, как она получит авторизацию Всемирной организации здравоохранения.

"Я думаю, вакцина будет доступна со второй половины апреля во всех центрах иммунизации, которые есть сегодня", – сказала Габуния на брифинге.

Вакцину Sinopharm смогут получить граждане старше 55 лет и медицинский персонал.

Вакцинация препаратом компании AstraZeneca в Грузии началась 15 марта 2021 года, а компании Pfizer – 30 марта.

В стране сначала вакцинироваться мог только медперсонал, однако список программы вакцинации расширился и к медикам добавились вначале лица старше 65 лица, а после и лица старше 55 лет. С 5 апреля вакцинироваться смогут лица, находящиеся на диализе, а также пациенты с пересаженными органами. Граждане Грузии имеют право сделать выбор между доступными в стране вакцинами.

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