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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улице

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 464

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (14)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались семь человек, из ковид-клиник страны выписаны 454 пациента

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 464. Скончались семь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 283 833 случая заражения.

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© photo: Sputnik / Magda Gibelli
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 454 человека, с начала пандемии вылечились 274 599 пациентов. Скончались 3 811.

За сутки сделано 15 649 тестов, из которых 8 002 на антиген и 7 647 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,97%, за последние 14 дней – 1,85%, за последние семь дней – 2,01%.

В карантине в настоящее время находятся 243 человека, в стационарах – 1 822, в ковид-гостиницах – 231.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (14)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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