Ковид-география Грузии: на Тбилиси приходится больше половины случаев инфицирования

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Из 464 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных сегодня в Грузии, 243 инфицированных зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Аджария
|57
|Самегрело - Земо Сванети
|49
|Имерети
|28
|Гурия
|28
|Шида Картли
|23
|Квемо Картли
|16
|Мцхета-Мтианети
|10
|Кахети
|7
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|3
|Самцхе-Джавахети
|0
Состояние 342 пациентов оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 73 человека.В самоизоляции находятся 9 110 человек.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зарегистрирован 26 февраля 2020 года. За это время в стране инфицировано 283 833 человека, выздоровели 274 599 пациентов, скончались 3 811 граждан.
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