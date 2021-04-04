Ковид-география Грузии: на Тбилиси приходится больше половины случаев инфицирования

В настоящее время насчитывается 5 397 активных случаев заражения, из них 1 822 человека находятся на лечении в больницах

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Из 464 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных сегодня в Грузии, 243 инфицированных зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Аджария 57 Самегрело - Земо Сванети 49 Имерети 28 Гурия 28 Шида Картли 23 Квемо Картли 16 Мцхета-Мтианети 10 Кахети 7 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 3 Самцхе-Джавахети 0 В настоящее время насчитывается 5397 активных случаев заражения, из них 1822 человека находятся на лечении в больницах, в 231 человек размещен в ковид- гостиницах, 3344 пациента проходят лечение на дому. В зонах карантина остается 243 человека. В настоящее время насчитывается 5397 активных случаев заражения, из них 1822 человека находятся на лечении в больницах, в 231 человек размещен в ковид- гостиницах, 3344 пациента проходят лечение на дому. В зонах карантина остается 243 человека.

Состояние 342 пациентов оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 73 человека.

В самоизоляции находятся 9 110 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зарегистрирован 26 февраля 2020 года. За это время в стране инфицировано 283 833 человека, выздоровели 274 599 пациентов, скончались 3 811 граждан.

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