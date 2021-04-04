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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Ковид-география Грузии: на Тбилиси приходится больше половины случаев инфицирования

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (15)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210404/251368609/Kovid-geografiya-Gruzii-na-Tbilisi-prikhoditsya-bolshe-poloviny-sluchaev-infitsirovaniya.html

В настоящее время насчитывается 5 397 активных случаев заражения, из них 1 822 человека находятся на лечении в больницах

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Из 464 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных сегодня в Грузии, 243 инфицированных зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Аджария 57
Самегрело - Земо Сванети 49
Имерети 28
Гурия 28
Шида Картли 23
Квемо Картли 16
Мцхета-Мтианети 10
Кахети 7
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 3
Самцхе-Джавахети 0
В настоящее время насчитывается 5397 активных случаев заражения, из них 1822 человека находятся на лечении в больницах, в 231 человек размещен в ковид- гостиницах, 3344 пациента проходят лечение на дому. В зонах карантина остается 243 человека.

Состояние 342 пациентов оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 73 человека.

В самоизоляции находятся 9 110 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зарегистрирован 26 февраля 2020 года. За это время в стране инфицировано 283 833 человека, выздоровели 274 599 пациентов, скончались 3 811 граждан.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (15)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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