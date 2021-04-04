Президент и премьер Грузии поздравили всех сограждан, которые отмечают Пасху

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Граждан Грузии, которые 4 апреля отмечают самый почитаемый в христианском мире праздник Пасхи - Воскресения Христова, поздравила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Часть христианского мира сегодня празднует славное Воскресение Спасителя. Сердечно поздравляю наших сограждан и всех, кто сегодня отмечает праздник духовного подъема, победы жизни и победы добра над злом. Присоединяюсь к вашей радости, желаю счастья, здоровья и благополучия", - написала Зурабишвили в социальной сети.

Свои поздравления опубликовал также премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Сердечно поздравляю наших сограждан Католической, Лютеранской и Апостольской Армянской Церкви с Воскресением Спасителя, всех, кто отмечает сегодня величайший христианский праздник. В этот священный день всеобщего обновления и веры в лучшее будущее я присоединяюсь к вашей радости и желаю вам радости, здоровья, благополучия и мира вашим семьям и нашей Родине", - написал глава правительства в Facebook.

Сегодня Католическая, Армянская и Евангелическая Лютеранская церкви празднуют Пасху.

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