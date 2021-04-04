Каха Каладзе выписался из клиники

Мэр столицы сообщил, что чувствует себя уже лучше, но несколько дней будет продолжать лечение на дому

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе покинул клинику, в которой проходил лечение дольше недели.

Как сообщил Каладзе после выхода из медицинского учреждения журналистам, на данном этапе он чувствует себя лучше, но еще некоторое время будет лечиться на дому.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Я хочу поблагодарить всех врачей, медсестер, всех людей, которые принимали участие в моем выздоровлении. Что касается состояния здоровья, то чувствую себя лучше, но несколько дней мне нужно продолжать лечение дома", - сказал Каладзе.

Мэр столицы Каха Каладзе 26 марта на своей странице в Facebook написал, что находится в одной из тбилисских клиник на обследовании.

Каладзе диагностировали так называемую вестибулопатию - нарушение функции вестибулярного анализатора.

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