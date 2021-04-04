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Каха Каладзе принимает участие в голосовании в ходе второго тура выборов

Каха Каладзе выписался из клиники

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Каладзе - мэр "мечты" (44)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210404/251369452/Kakha-Kaladze-vypisalsya-iz-kliniki.html

Мэр столицы сообщил, что чувствует себя уже лучше, но несколько дней будет продолжать лечение на дому

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе покинул клинику, в которой проходил лечение дольше недели.

Как сообщил Каладзе после выхода из медицинского учреждения журналистам, на данном этапе он чувствует себя лучше, но еще некоторое время будет лечиться на дому.

Каха Каладзе
© Sputnik / STRINGER
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"Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Я хочу поблагодарить всех врачей, медсестер, всех людей, которые принимали участие в моем выздоровлении. Что касается состояния здоровья, то чувствую себя лучше, но несколько дней мне нужно продолжать лечение дома", - сказал Каладзе.

Мэр столицы Каха Каладзе 26 марта на своей странице в Facebook написал, что находится в одной из тбилисских клиник на обследовании.

Каладзе диагностировали так называемую вестибулопатию - нарушение функции вестибулярного анализатора.

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Темы:
Каладзе - мэр "мечты" (44)
Теги:
Тбилиси, Каха Каладзе

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