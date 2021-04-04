Главный эпидемиолог Грузии прогнозирует начало всеобщего распространения COVID-19

Обществу надо знать, что ожидается третья волна, которая может вернуть страну к положению ноября-декабря прошлого года, считает специалист

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. В Грузии ожидается начало всеобщего распространения коронавируса, что послужит началом для третьей волны, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, сегодняшняя картина похожа на начальный этап, который страна уже прошла осенью, появились кластеры, которые уже изучают эпидемиологи.

"Началось так называемое кластерное распространение. Кластеры сформировались в Гурии, Самегрело и Шида Картли. Это признак того, что в стране может начаться всеобщее распространение вируса. Наблюдается ухудшение эпидситуации, и мы должны сообщить обществу, что ожидается третья волна, которая может вернуть нас к положению ноября-декабря", - сказал Амиран Гамкрелидзе.

В одном из сел Каспского муниципалитета (регион Шида Картли), трех селах в Гурии и в одном из сел Зугдидского муниципалитета (регион Самегрело-Земо Сванети) уже несколько дней действуют точечные ограничения. У въезда в села установлены КПП, проводится термоскрининг и ПЦР-тестирование.

За минувшие сутки в этих трех регионах было зафиксировано в общей сложности сто новых случаев инфицирования.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зарегистрирован 26 февраля 2020 года. За это время в стране инфицировано 283 833 человека, выздоровели 274 599 пациентов, скончались 3 811 граждан.

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