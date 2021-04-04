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Служба инспекции и надзора тбилисской мэрии

Инспекция труда Грузии штрафует ночные клубы за самовольное открытие

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (17)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210404/251370595/Inspektsiya-truda-Gruzii-shtrafuet-nochnye-kluby-za-samovolnoe-otkrytie.html

Одно из оштрафованных лиц будет привлечено к уголовной ответственности, так как нарушило правила уже во второй раз

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. За минувшие сутки сотрудники Инспекции труда Минздрава Грузии оштрафовала семь субъектов за проведение социальных мероприятий и запрещенную экономическую деятельность.

Четыре физических лиц аоштрафованы на 2 тысяч лари (580 долларов США), а трое юридических - на 10 тысяч лари ( более 2 900 долларов) .

По данным Инспекции труда, одно из оштрафованных лиц будет привлечено к уголовной ответственности, так как нарушило правила уже во второй раз.

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photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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"В ходе проверки выяснилось, что, несмотря на действующие ограничения, во время комендантского часа , проводились развлекательные мероприятия и незаконная экономическая деятельность с участием более ста человек. При эксплуатации развлекательного пространства клубного типа также не соблюдались правила для предотвращения распространения вируса", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве добавили, что продолжают строгий контроль за выполнением рекомендаций в целях защиты здоровья граждан и сохранения положительной динамики в борьбе с коронавирусом.

В Грузии все еще действует ограничение на передвижение в ночные часы с 21:00 - 05:00. После наступления "комендантского часа" объектам питания запрещено принимать посетителей, но работает служба доставки. Ночные клубы в Грузии также остаются закрытыми.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (17)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Департамент инспектирования труда Грузии, Тбилиси

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