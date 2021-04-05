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Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках

В школах Грузии ужесточат контроль по соблюдению ковид-регуляций

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (18)
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Государством финансируется интенсивное систематическое тестирование учителей государственных, частных школ и административного персонала

ТБИЛИСИ, 5 апр - Sputnik. Министерство образования и науки Грузии усиливает мониторинг в школах в связи с ростом случаев инфицирования коронавирусом по стране, сообщает пресс-служба ведомства.

Так за последнюю неделю мониторинг и обязательное тестирование подтвердили наличие вируса у 0,1% учителей и сотрудников школьной администрации, а также у 0,03% учащихся по всей стране. Следует отметить, что случаев внутреннего распространения в школах не зафиксировано.

Дети в школе на возобновлении занятий с 1 февраля
photo : Gakharia / FB
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В ведомстве сообщают, что будет усилен контроль за строгим соблюдением правил гигиены в общеобразовательных учреждениях.

Кроме того, государством финансируется интенсивное систематическое тестирование учителей государственных, частных школ и административного персонала.

По данным на 4 апреля в Грузии 37 школ и 117 отдельных классов остаются на дистанционном обучении.

Еще два дня назад в Грузии на дистанционном обучении было 52 школы, 15 из них возобновят занятия в классах с понедельника.

Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение
© Sputnik / STRINGER
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"На данном этапе в формате дистанционного обучения работают 80 учителей по всей стране. В случае обнаружения вируса к школам снова будут применены точечные ограничения", – говорится в сообщении Минобразования.

По данным Министерства образования, все государственные школы Грузии максимально обеспечены необходимыми средствами по профилактики инфекции.

Как ранее заявили в ведомстве, будет сделано все для того, чтобы завершить второй семестр в школах, а не дистанционно.

Школы Грузии возобновили работу в классах 15 февраля. На данный момент родители могут сами выбрать для своего ребенка форму обучения – дистанционную или очную.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (18)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, образование, Грузия

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