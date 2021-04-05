Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 228

За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 425 пациентов, а с начала пандемии вылечились 275 024

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 228. Скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 284 061 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 425 человек, с начала пандемии вылечились 275 024 пациента. Скончались 3 822.

За сутки сделано 9 211 тестов, в том числе 5 090 на антиген и 4 121 ПЦР-тест.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,48%, за последние 14 дней – 1,85%, за последние семь дней – 2,1%.

В карантине в данное время находятся 219 человек, в стационарах – 1 876, в ковид-гостиницах – 218.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.