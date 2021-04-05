Главное о COVID на 5 апреля в Грузии: выздоровели больше, заразились меньше

Грузинская столица вновь остается самой горячей ковид-точкой в стране, за ней следуют регионы Самегрело - Земо Сванети и Гурия

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Из 228 новых случаев коронавируса, зафиксированных в Грузии за сутки, в Тбилиси выявили 111 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Ковид-география остальных случаев выглядит так: в Аджарии – 16, Имерети – 19, Квемо Картли – 5, Шида Картли – 17, Гурия – 20, Самегрело - Земо Сванети – 20, Кахети – 5, Мцхета-Мтианети – 6, Самцхе-Джавахети – 4, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.

На данный момент в Грузии 5 189 активных случаев, из них 1 876 пациентов лечатся в клиниках. Состояние 364 пациентов тяжелое, из них 69 подключены к аппарату искусственного дыхания. На дому лечатся 3 095 человек. В карантинных пространствах находятся 219 человек. В самоизоляции находятся 9 688 человек.

Показатель положительности по данным на 4 апреля составляет 2,48%, за две недели – 1,85%, за семь дней – 2,10%.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.

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