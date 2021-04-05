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Обвал в ущелье у КПП Казбеги

Скальный обвал перекрыл центральную автомагистраль на западе Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (464)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210405/251372468/Skalnyy-obval-perekryl-tsentralnuyu-avtomagistral-na-zapade-Gruzii.html

Расчистка дороги Амбролаури-Они интенсивно ведется со вчерашнего дня, однако движение все еще закрыто в двустороннем порядке

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Часть центральной автомобильной дороги, связывающей Амбролаури-Они в регионе Рача, закрыта для транспортного движения, говорится в сообщении на странице муниципалитета Они.

Накануне между 105 и 106 километром автодороги Кутаиси-Алпана-Мамисони обвалилась скала, из-за чего дорога была закрыта в двухстороннем порядке.

По словам государственного уполномоченного в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуны Маргвелидзе, работы по расчистке дороги велись в течение всей ночи и продолжаются с утра.

По его словам, у населения нет проблемы с передвижением, поскольку до открытия центральной автомагистрали они могут пользоваться альтернативной дорогой.

Движение возможно через Шардомети - Ахали Чорли - Зудали.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (464)
Теги:
Амбролаури, дороги, Грузия

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