Скальный обвал перекрыл центральную автомагистраль на западе Грузии

Расчистка дороги Амбролаури-Они интенсивно ведется со вчерашнего дня, однако движение все еще закрыто в двустороннем порядке

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Часть центральной автомобильной дороги, связывающей Амбролаури-Они в регионе Рача, закрыта для транспортного движения, говорится в сообщении на странице муниципалитета Они.

Накануне между 105 и 106 километром автодороги Кутаиси-Алпана-Мамисони обвалилась скала, из-за чего дорога была закрыта в двухстороннем порядке.

По словам государственного уполномоченного в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуны Маргвелидзе, работы по расчистке дороги велись в течение всей ночи и продолжаются с утра.

По его словам, у населения нет проблемы с передвижением, поскольку до открытия центральной автомагистрали они могут пользоваться альтернативной дорогой.

Движение возможно через Шардомети - Ахали Чорли - Зудали.

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