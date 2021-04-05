За неделю до Пасхи станет известно, какие ограничения будут действовать в Грузии

В прошлом году на Пасху правительству пришлось ввести жесткие ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса, к каким мерам придется прибегнуть на этот раз, когда ситуация стала намного сложнее

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. За неделю до Пасхи станет известно, какие ограничения будут действовать в стране в праздничные дни, об этом журналистам заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

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По ее словам, для правительства важно максимально сохранить экономическую активность в стране. В этих целях в интенсивном режиме работает инспекция труда.

"Большое значение соблюдение гражданами установленных правил, чтобы мы не были вынуждены вводить определенные ограничении. На данном этапе у нас есть ресурс, чтобы еще раз не прибегать к закрытию. Однако, важна высокая социальная ответственность каждого гражданина", – заявила Тикарадзе.

Грузинские специалисты делают неутешительные прогнозы. Они считают, что страна входит в третью фазу распространения коронавируса и не исключают, что Грузия приблизится к показателям ноября-декабря, когда в день выявляли по нескольку тысяч инфицированных.

По словам эпидемиологов, по сравнению с предыдущими неделями в стране уровень ношения масок с 43% увеличился до 51%. Специалисты еще раз призывают граждан носить маску, соблюдать соцдистанцию и вакцинироваться.

Директора клиник Грузии также говорят об ухудшении ситуации и в соцсетях пишут, что больницы еще раз не перенесут повторения ситуации, которая была в ноябре-декабре.

В Грузии за минувшие сутки выявлено 228 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество зафиксировано в Тбилиси, в регионах Гурии, Самегрело - Земо Сванети и Аджарии.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 284 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 275 тысяч, скончались 3 822 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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