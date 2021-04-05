15:07 05 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0446
  • 100 RUB4.5048
  • USD3.4343
Поиск

"Некрасивые ноги": фото Топурия в коротком пиджаке вызвало неоднозначную реакцию фанатов

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Светская хроника (446)
74 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/05/251374135.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210405/251374394/Nekrasivye-nogi-foto-Topuriya-v-korotkom-pidzhake-vyzvalo-neodnoznachnuyu-reaktsiyu-fanatov.html

Знаменитость большей частью восхищает своих поклонников, а не наоборот, а тут – Кети кому-то не угодила

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия опубликовала в Instagram фотографию, где она одета в платье-пиджак, и как всегда удивила своим образом подписчиков.

Топурия запечатлена на снимке в наряде с поднятыми плечами глубокого серого цвета в дополнении с галстуком. Завершила образ Кети массивными черными ботинками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Обычно образы певицы вызывают у подписчиков неоднозначную реакцию, так как Топурия любит поэкспериментировать с формами.

"Какие некрасивые ноги...", "Ужасно совсем", "Ну нифига не так жарко то на улице", – пишут "критики". Однако положительных комментариев о том, что певица выглядит прекрасно, особенно после родов, намного больше.

Кети Топурия на концерте
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
"Такая худая!" - Кети Топурия показала шикарные формы после родов

Кети Топурия родила несколько месяцев назад, несмотря на это, она успела прийти в форму и начать работать. Для 34-летней артистки это второй ребенок, она воспитывает пятилетнюю Оливию Гейхман от первого брака со Львом Гейхманом.

Беременность Топурия проходила достаточно активно. На последних сроках она даже сняла клип на песню "Се ля ви" и активно часто выступала на телевидении.

О романе Топурия и бизнесмена Льва Деньгова заговорили в 2019 году. Тогда многие фанаты не верили, что эти отношения получат серьезное продолжение, но летом 2020-го пара объявила о помолвке. А под Новый год, в декабре, звезды обрадовали поклонников новостью о бракосочетании.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Светская хроника (446)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Шествие против комендантского часа и ковид-ограничений в центре столицы Грузии 3 апреля 2021 года
Отмените комендантский час! В Тбилиси прошла новая акция протеста - фото
В Тбилиси дарили собак: как в Грузии отметили День защиты бродячих животных - видео
В Тбилиси дарили собак: как в Грузии отметили День защиты бродячих животных - видео
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться