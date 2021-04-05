В одном из сел Западной Грузии 18 семей оказались в строгой изоляции

Всего в селе Орсантия насчитывается около 200 дворов, за три последних дня здесь протестировано около 400 человек и у 21 оказался коронавирус

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В селе Орсантия Зугдидиского района (регион Самегрело - Земо Сванети) 18 семей оказались в строгой изоляции, сообщает телекомпания Rustavi 2.

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В Орсантия массовое тестирование и термоскрининг населения ведется уже третий день. В очаге эпидвспышки около 200 семей, из них 18 помещены в строгую изоляцию. На въезде в село установлены полицейские блокпосты. На месте работают две бригады эпидемиологов. Протестированы 400 человек, у 21 выявлен коронавирус.

Стремительное распространение инфекции в Орсантиа началось с инфицирования четырех человек – они работали в Поти на предприятии "Аджара текстиль".

На прошлой неделе в потийском филиале "Аджара текстиль" было зафиксировано около 50 случаев инфицирования, из-за чего предприятие временно пришлось закрыть.

Эпидситуация ухудшилась и в целом в регионе Самегрело - Земо Сванети.

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, новые цепочки заражения в регионах вновь связаны со свадьбами и поминками.

"В нескольких местах у нас есть кластерное распространение – в Шида Картли, Самегрело и Гурии. Все это началось опять-таки с больших собраний, связанных с поминками и свадьбами, поэтому призыв остается прежним – воздержаться от подобных собраний и соблюдать рекомендации", – заявил Гамкрелидзе.

Грузинские специалисты делают неутешительные прогнозы. Они считают, что страна входит в третью фазу распространения коронавиурса и не исключают, что Грузия приблизится к показателям ноября-декабря, когда в день выявляли по несколько тысяч случаев.

С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 284 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 275 тысяч, скончались 3 822 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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