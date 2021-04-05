Укрепление связей и популяризация Грузии: в Тбилиси представили три программы для диаспор

Все проекты направлены на популяризацию грузинской культуры, укрепление связей и сохранение национальной идентичности

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Три программы для грузинской диаспоры представили в Тбилиси – это проекты "Будь молодым послом своей страны", "Поддержка диаспорских инициатив" и грантовый конкурс "Поддержка грузинских ансамблей танца и песни, действующих за рубежом".

Подробнее о программах говорится на сайте министерства иностранных дел страны.

"Будь молодым послом своей страны"

Грантовая программа "Будь молодым послом своей страны" направлена на развитие институциональных отношений с грузинской молодежью и студентами, проживающими за рубежом.

Министерство иностранных дел Грузии при поддержке Международного центра развития миграционной политики (ICMPD) реализует грантовую программу с 2018 года. Задача программы для молодых послов – популяризировать Грузию, ее культуру в странах пребывания, защищать национальные интересы страны, создавать сеть иностранных друзей и общаться с представителями грузинской диаспоры.

"В рамках программы молодые люди, живущие за рубежом, будут иметь возможность стать молодыми послами в своих странах и информировать своих соотечественников из Грузии и зарубежную молодежь об истории, экономике, образовании, культуре, спорте и молодежной политике нашей страны", – говорится на сайте.

В программе на 2021 год молодые послы будут отбираться на открытом конкурсе в 30 странах мира. Крайний срок приема заявок на участие в программе 5 мая 2021 года.

"Поддержка диаспорских инициатив"

Отборочный конкурс стартовал и по программе "Поддержки диаспорских инициатив".

Целью этой программы является популяризация Грузии за рубежом, проведение мероприятий по поддержке европейской интеграции страны и национальных интересов, а также сохранение национальной идентичности и культурной самобытности среди соотечественников, в том числе повышение осведомленности о Грузии среди молодежи и углубление культурных и экономических связей со странами.

Победители программы будут объявлены на конкурсе комиссией, состоящей из представителей министерства иностранных дел, министерства культуры, спорта и делам молодежи Грузии, Администрации президента Грузии и парламентского комитета и представителями комитета по делам Кавказа.

Заявки на гранты принимаются до 5 мая 2021 года. Грантовая программа "Поддержка диаспорских инициатив" проводится министерством с 2019 года.

"Поддержка грузинских ансамблей танца и песни, действующих за рубежом"

Целью проекта является углубление связей грузинской диаспоры с родиной, а также популяризация Грузии и грузинской культуры за рубежом.

Программа проводится впервые в пилотном режиме и в ее рамках будут профинансированы проекты, представленные для поддержки деятельности грузинских народных ансамблей, действующих за рубежом, и их дальнейшее развитие.

Общая сумма гранта составляет 150 тысяч лари (более 43 тысяч долларов). Каждый кандидат, победивший в конкурсе, получит не более 10 000 лари (2,9 тысячи долларов).

Заявки можно отправлять до 5 мая. Крайний срок проведения проектов, представленных на конкурс, 1 декабря 2021 года.

В настоящее время за пределами Грузии действуют около 90 грузинских фольклорных ансамблей.

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