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Сход оползня на дорогу в Местиа - высокогорная Сванетия

Дорога в высокогорную Сванети закрыта для всех видов транспорта

photo by press-service of Administration of the State Representative - Governor
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (465)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210405/251379031/Doroga-v-vysokogornuyu-Svaneti-zakryta-dlya-vsekh-vidov-transporta.html

Ограничения введены из-за угрозы камнепада и схода лавины на участке Кала-Ушгули автодороги Зугдиди-Местиа-Ласдили

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Запрещено движение для всех видов транспорта на участке дороги из Зугдиди в высокогорный регион Сванети, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог.

Очередь грузовых автомобилей на Военно-Грузинской дороге. Архивное фото
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ограничения введены из-за угрозы камнепада и схода лавины на участке Кала-Ушгули автодороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.

Движение на участке дороги, ведущей из региона Самегрело в высокогорную Сванети, будет вновь открыто в 10:00 6 апреля для всех видов транспорта.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (465)
Теги:
Сванети, Департамент автомобильных дорог, Грузия

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