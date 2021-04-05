Дорога в высокогорную Сванети закрыта для всех видов транспорта

Ограничения введены из-за угрозы камнепада и схода лавины на участке Кала-Ушгули автодороги Зугдиди-Местиа-Ласдили

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Запрещено движение для всех видов транспорта на участке дороги из Зугдиди в высокогорный регион Сванети, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог.

Ограничения введены из-за угрозы камнепада и схода лавины на участке Кала-Ушгули автодороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.

Движение на участке дороги, ведущей из региона Самегрело в высокогорную Сванети, будет вновь открыто в 10:00 6 апреля для всех видов транспорта.

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