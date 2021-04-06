В Грузии началась борьба с фейками о вакцинах и вакцинации

Разобраться, где правда, а где ложь, перепроверить любую информацию, касающуюся вакцин и вакцинации, поможет чат-бот FactChat

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Грузии создана программа FactChat, призванная бороться с ложной информацией о вакцинах против коронавируса, и ускорить процесс иммунизации населения.

Сколько граждан в Грузии уже вакцинировались? – последние данные>>

Вакцинация началась в Грузии с 15 марта. На первом этапе прививки предназначались для медработников, однако, желающих вакцинироваться оказалось немного. Недоверие общества к вакцине от COVID-19 возросло после того, как в Ахалцихе после прививки умерла молодая медсестра. По версии врачей, спустя 30 минут после вакцинации у женщины развился анафилактический шок. Поэтому программу вакцинации решили расширить. К этому времени, прививки от коронавируса сделали более 11 тысяч человек, что, по мнению специалистов, недостаточно. Для достижения нужного эффекта – достижения коллективного иммунитета, в день должны привиться примерно три тысячи человек, а сейчас этот показатель чуть более одной тысячи.

"Дезинформация распространяется как вирус, а когда распространяется ложь о вакцине, распространяется и сам вирус", – считает Ассоциация реформ Грузии, которая является автором инновационного проекта Factcheck.ge.

Factcheck.ge запустил кампанию #приостановираспространение, в рамках которой был создан чат-бот FactChat. Цель бота – предоставить пользователю надежную, проверенную информацию и научить определять пропагандистские или фальшивые истории.

Особое внимание программа уделяет распространению дезинформации вокруг коронавируса и ковид-вакцины. Кроме того, тут можно узнать всю полезную информацию о вакцинации и самые распространенные мифы о вакцине.

FactChat имеет и образовательную функцию – в развлекательном формате с использованием разнообразных аудиовизуальных материалов знакомить пользователей с методами, которыми пользуются злоумышленники для распространения ложных новостей. Здесь же пользователей научат как не поддаться на обман.

"Постоянное объективное информирование населения повышает иммунитет от дезинформации. Мы хотим предоставить необходимую информацию по этой теме как можно большему количеству людей, чтобы грузинское общество стало более защищенным и не вводилось в заблуждение", – заявляют инициаторы проекта.

Команда Factcheck.ge также ищет и проверяет фейковые новости, распространяемые в социальных сетях (Facebook и Instagram).

Factcheck.ge является членом Международной сети проверки фактов (IFCN) и партнером Facebook.

Чтобы остановить распространение фейк-новости, пользователь может отправить ссылку боту. Команда Factcheck.ge проверит ее и сообщит, достоверна или нет информация.

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