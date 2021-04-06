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Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница

Главное избежать локдауна – глава Минздрава Грузии о третьей волне COVID

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (24)
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Грузии вновь ухудшилась эпидситуация – страна на пороге третьей волны коронавируса и перед угрозой нового локдауна, заявила в глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

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"Для нас сейчас самое главное избежать третьего локдауна. Для этого нам нужна высокая социальная ответственность наших граждан. Мы вновь призываем их интенсивно использовать маску, важна также соцдистанция и воздержание от нахождения в местах массового скопления людей. К сожалению, повышен коэффициент распространения инфекции и показатель инцидентности, что указывает на то, что мы находимся перед риском третьей волны", – заявила Тикарадзе.

По словам Тикарадзе, на фоне увеличенных случаев коронавируса Минздрав Грузии интенсивно продолжает управлять инфекцией на локальном уровне. Министр надеется, что запланированными в этом направлении мероприятиями удастся избежать закрытий. Она также отметила, что и Пасху в этом году придется отметить скромно.

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© Sputnik / STRINGER
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"Нам и в этом году придется скромно отметить праздник Пасхи, однако надеюсь, что закрывать мы ничего не будем и сможем управлять инфекцией так, чтобы не прибегать к глобальным закрытиям", – подчеркнула Тикарадзе.

Грузинские эпидемиологи связывают появление новых цепочек заражения в регионах со свадьбами и поминками. В течение последних 20 дней в стране эпидситуация заметно ухудшилась, цепочки распространения коронавируса появилась в Шида Картли, Самегрело - Земо Сванети, Гурии и Аджарии.

Грузинские специалисты делают неутешительные прогнозы. Они считают, что страна входит в третью фазу распространения коронавиурса и не исключают, что Грузия приблизится к показателям ноября-декабря, когда в день выявляли по несколько тысяч новых случаев.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 284 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 275 тысяч, скончались 3 822 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (24)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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