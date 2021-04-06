Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 897

За последние 24 часа от коронавируса скончались десять человек, из ковид-клиник страны выписаны 196 пациентов, а с начала пандемии вылечились 275 220

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 897. Скончались десять человек .

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 284 958 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 196 человек, с начала пандемии вылечились 275 220 пациентов. Скончались 3 832.

За сутки сделано 24 592 теста, в том числе 18 536 на антиген и 6 056 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,65%, за последние 14 дней – 1,94%, за последние семь дней – 2,32%.

В карантине в данное время находятся 191 человек, в стационарах – 1 892, в ковид-гостиницах – 269.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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