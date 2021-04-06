В Имерети строится новое профучилище

Новое профессиональное училище будет отвечать современным стандартам. Стоимость проекта составляет около шести миллионов лари

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Цхалтубо (регион Имерети) начато строительство профколледжа современных стандартов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.

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Цель проекта – повысить доступ к профобразованию в регионе Имерети и содействовать трудоустройству местного населения. Стоимость проекта составляет около шести миллионов лари (1,7 миллиона долларов).

С рабочим процессом на месте ознакомились замминистра образования Тамар Китиашвили, замгубернатора Имерети Леван Кикнавелидзе и представители местного самоуправления.

Современный профколледж, оснащенный новейшей техникой, начнет функционировать с 2021-2022 учебного года. Исходя из нужд региона, он будет в основном готовить кадры в таких направлениях, как туризм, инженерия и технология и сельское хозяйство.

photo: press-service Ministry of Educaton and Science of Georgia Профессиональный колледж в Цхалтубо

После того, как Грузия приняла новый закон о профессиональной образовании, в стране началось развитие разных направлений в этой сфере. В частности, усилена сеть учебных заведений, утверждены новые стандарты авторизации профобразовательных учреждений, развито направление обучения взрослых, научная инфраструктура приближена к международным стандартам, увеличилась включенность работодателей в сферу профобразования.

После 15-летней паузы, в 2020 году система впервые предложила студентам наряду с профзнаниями полное общее образование и право продолжить учебу в высшем учебном заведении.

На данный момент идет работа над новой моделью управления системой профобразования, которая вступит в силу с января 2021 года.

Начата работа и над проектами профшкол международного уровня, в которых вместе с грузинскими студентами смогут учиться и иностранцы. Например, школа вина и кулинарии в Кахети, школа туризма в Душети, Центр инженерного направления в Тбилиси. Идет активное развитие сети колледжей в Марнеули, Каспи, Хашури, Боржоми, Ланчхути, Чохатаури, Ахалкалаки, Батуми и Цхалтубо.

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