В Имерети строится новое профучилище

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Цхалтубо (регион Имерети) начато строительство профколледжа современных стандартов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.

В Грузии определены сроки проведения профтестирования>>

Цель проекта – повысить доступ к профобразованию в регионе Имерети и содействовать трудоустройству местного населения. Стоимость проекта составляет около шести миллионов лари (1,7 миллиона долларов).

С рабочим процессом на месте ознакомились замминистра образования Тамар Китиашвили, замгубернатора Имерети Леван Кикнавелидзе и представители местного самоуправления.

Современный профколледж, оснащенный новейшей техникой, начнет функционировать с 2021-2022 учебного года. Исходя из нужд региона, он будет в основном готовить кадры в таких направлениях, как туризм, инженерия и технология и сельское хозяйство.

photo: press-service Ministry of Educaton and Science of Georgia

Профессиональный колледж в Цхалтубо