Более тысячи человек оштрафованы в Грузии за нарушения ковид-ограничений

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, МВД Грузии возвращается к практике публикации данных по нарушениям установленных в стране ограничений

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. За минувшие сутки МВД Грузии зафиксировало 1 387 случаев нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

После почти полуторамесячного перерыва министерство внутренних дел возобновило учет ковид-нарушений в стране.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 1 131 человек. Еще 101 гражданину штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 155 подобных нарушений, из них два нарушителя являются юридическими лицами.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижение в ночное время – две тысячи лари (602,5 доллара).

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