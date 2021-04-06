14:33 06 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0136
  • 100 RUB4.4747
  • USD3.4173
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках и полиция

Более тысячи человек оштрафованы в Грузии за нарушения ковид-ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (28)
14001
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0d/250883354.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210406/251384002/Bolee-tysyachi-chelovek-oshtrafovany-v-Gruzii-za-narusheniya-kovid-ogranicheniy.html

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, МВД Грузии возвращается к практике публикации данных по нарушениям установленных в стране ограничений

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. За минувшие сутки МВД Грузии зафиксировало 1 387 случаев нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Активисты проведут ночь у парламента Грузии в знак протеста против "комендантского часа"

После почти полуторамесячного перерыва министерство внутренних дел возобновило учет ковид-нарушений в стране.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 1 131 человек. Еще 101 гражданину штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 155 подобных нарушений, из них два нарушителя являются юридическими лицами.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижение в ночное время – две тысячи лари (602,5 доллара).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (28)
Теги:
Статистика, Ограничения, МВД Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
“Ни за кем бегать не будем”: Антонов об отношениях России и США - видео
“Ни за кем бегать не будем” - Антонов об отношениях России и США
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться