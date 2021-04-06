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Ираклий Гарибашвили

Минздрав Грузии объяснил, почему Гарибашвили не привился от коронавируса

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (29)
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На данном этапе вакцинации в Грузии подлежат медики и лица старше 55 лет, ни в одну из этих категория премьер не входит

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не относился к той категории людей, которые подлежат вакцинации на данном этапе, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

"Наш план прививок идет по строго определенному графику, и вакцинация возрастных групп, профессионалов сферы здравоохранения является приоритетной. Премьер не относится ни к одной из групп, для которой, по плану, определена приоритетная вакцинация... Поэтому он (Гарибашвили) не был вакцинирован", – заявила Габуния.

По ее словам, в стране на начальном этапе будут вакцинировать только лиц, относящихся к высокой группе риска.

Габуния сообщила и о состоянии здоровья премьера, заявив, что оно удовлетворительное.

"Премьер пройдет соответствующее лечение в самоизоляции", – отметила Габуния.

Во вторник стало известно о том, что у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили диагностировали коронавирус. Глава правительства перешел на дистанционный режим работы.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (29)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Вакцинация, Грузия

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