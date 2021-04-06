18:34 06 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0136
  • 100 RUB4.4747
  • USD3.4173
Поиск
Грузинский Технический Университет

Бунт в ГТУ: студенты требуют отставки ректора

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
Получить короткую ссылку
55810
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210406/251386759/Bunt-v-GTU-studenty-trebuyut-otstavki-rektora.html

Участники акции заявляли, что человек с судимостями не может возглавлять второй по величине вуз страны

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Акцию протеста с требованием отставки ректора устроили студенты Грузинского технического университета в Тбилиси.

Студенты и представители НПО утверждают, что Давид Гургенидзе был трижды судим и его резюме фальсифицировано.

По словам представителя Учебно-исследовательского центра Ираклия Гогуадзе, в резюме ректора есть серьезные нарушения и неточности, так как срок его пребывания на различных должностях совпадает по времени с совершением им уголовных преступлений.

Протесты против строительства Намахвани ГЭС - акция в Кутаиси 14 марта 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Противники строительства Намахвани ГЭС обещают провести акцию в Тбилиси

"Ректор Технического университета трижды был судим за тяжкие преступления, такие как незаконное приобретение оружия, похищение несовершеннолетних детей вместе с их отцом с угрозой применения оружия, мошенничество. При расследовании мы обнаружили, что в резюме есть серьезные нарушения, поскольку его работа на различных должностях совпадает по времени с отбыванием наказания за совершенные преступления", - сказал Гогуадзе

В свою очередь, ректор технического университета заявляет, что в его резюме вся информация достоверна и доступна общественности.

"Мое резюме официально доступно, я отвечаю за каждый пункт. Что касается моих обвинительных приговоров, я оправдан по двум делам, по третьему делу, которое они называют, Генеральная прокуратура Грузии расследует репрессии и злодеяния, совершенные против меня и моей семьи, моих партнеров в 2007-2009 гг. тогдашним правительством", - заявил Гургенидзе.

Студенты ГТУ намерены продолжать акции протеста до отставки ректора.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Акция, Технический университет Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Дайвер установил мировой рекорд по задержке дыхания под водой
Дайвер установил мировой рекорд по задержке дыхания под водой - видео
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться