Бунт в ГТУ: студенты требуют отставки ректора

Участники акции заявляли, что человек с судимостями не может возглавлять второй по величине вуз страны

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Акцию протеста с требованием отставки ректора устроили студенты Грузинского технического университета в Тбилиси.

Студенты и представители НПО утверждают, что Давид Гургенидзе был трижды судим и его резюме фальсифицировано.

По словам представителя Учебно-исследовательского центра Ираклия Гогуадзе, в резюме ректора есть серьезные нарушения и неточности, так как срок его пребывания на различных должностях совпадает по времени с совершением им уголовных преступлений.

"Ректор Технического университета трижды был судим за тяжкие преступления, такие как незаконное приобретение оружия, похищение несовершеннолетних детей вместе с их отцом с угрозой применения оружия, мошенничество. При расследовании мы обнаружили, что в резюме есть серьезные нарушения, поскольку его работа на различных должностях совпадает по времени с отбыванием наказания за совершенные преступления", - сказал Гогуадзе

В свою очередь, ректор технического университета заявляет, что в его резюме вся информация достоверна и доступна общественности.

"Мое резюме официально доступно, я отвечаю за каждый пункт. Что касается моих обвинительных приговоров, я оправдан по двум делам, по третьему делу, которое они называют, Генеральная прокуратура Грузии расследует репрессии и злодеяния, совершенные против меня и моей семьи, моих партнеров в 2007-2009 гг. тогдашним правительством", - заявил Гургенидзе.

Студенты ГТУ намерены продолжать акции протеста до отставки ректора.

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